مطلقة عشرينية.. غايتها التخلص من الروتين والظفر بفرصة ثانية

الفراغ يكاد يقضي علي، فلا معنى لحياتي خاصة بعدما فشلت في أهم تجربة في الحياة، عزائي أنها فرصة تعلمت منها وأخذت العبرة.

لكي أتجنب الوقوع في نفس العقبات المرة المقبلة، إن شاء الله، هذا إذا رزقني ربي بزوج صالح أكمل معه المشوار بما يرضي الله.

حنان من ولاية البويرة، شابة مطلقة أم لطفل، قبائلية الأصل وماكثة في البيت، تبلغ من العمر 27 سنة، سمراء البشرة وطويلة القامة وجذابة.

تتمنى أن يعوضها الله عن تجربتها الفاشلة ويرزقها الزوج الصالح الذي تستقر معه، ويحررها من آثار الماضي، يجتمعا تحت سقف السكينة والهناء.

تفضل أن يكون من إحدى مدن الوسط الجزائري وسنه يتراوح ما بين 30 و45 سنة، تقبله أرمل أو مطلقا بأولاد وترضى الإقامة مع أهله.

إذ تعاملهم بإحسان وتعتبرهم في مقام عائلتها، ما دام قائما على شأنها ويعاملها بما يرضي الله.

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