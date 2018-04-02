مطلقة عشرينية لا تمانع أن تكون لك زوجة ثانية

علاقة لم تدم طويلا، لكنها خلفت في نفسي الأثر البالغ والجرح الغائر، فليس من السهل أن تنتهي السعادة قبل بدايتها.

وليس هينا أن تعود الفتاة أدراجها وهي تجر أذيال الخيبة إلى بيت أهلها، بعد تجربة زواج لم يعمر إلا قليلا.

شعور بالانكسار والحسرة وأشياء كثيرة لا يمكن شرحها بالكلمات، المهم أن الذي مضى وفات واليوم بات لزاما علي التفكير في المستقبل.

وكيف لي أن أحظى مرة أخرى بشريك العمر.. شريك بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

مريم من ولاية خنشلة، أبلغ من العمر 27 سنة، مطلقة أم لطفل، ماكثة في البيت، جميلة وأنيقة ومحبة للحياة.

أرغب بكل صدق ومنتهى الجدية في إعادة التجربة، والتحرر من آثار الماضي.

مع رجل تقي وأصيل يقدر المرأة ويحترمها، من أية منطقة في الوطن، سنه لا يتجاوز 48 عاما.

لا بأس ان كان أرملا أو مطلقا بأولاد، ولا أمانع الاقتران برجل متزوج وأكون له زوجة ثانية.