مطلقة فوق العادة تحلم بالهناء والسعادة

الشباب أهم مرحلة في العمر، لأنه يشبه الربيع بجماله وطيوره المغردة، بأيامه الطويلة ولياليه المقمرة، الشباب بمثابة شعلة وطاقة تحتاج من يرعاها لكي تثمر وتمنح الأروع.

ولأنه حين يمضي لا يعود أبدا، أردت استغلاله كما يجب، ولا أريد أن أهدر لحظة من العمر في الانتظار أو ربما البكاء على الأطلال، لأن الآتي أحسن.

خولة من ولاية بسكرة، شابة يافعة مطلقة من دون أولاد، قطفت من حديقة العمر 22 زهرة، ماكثة في البيت، طويلة القامة، بيضاء البشرة ومحجبة.

أتمنى وأسأل الله بكرة وعشية، أنّ يرزقني بزوج كريم وحليم، صادق وأمين، يحبني ويغرقني في صدق المشاعر ويكون لي كل المعاني الجميلة.

أقبله من أية منطقة في التراب الوطني، سنه يتراوح ما بين 30 الى 40 عاما، لا أمانع إن كان مطلقا أو أرملا من دون أولاد أشترط أن يكون عاملا مستقرا ولديه مسكنا خاصا.

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الرقم السّرّي لخولة:100

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