مطلقة في الأربعين تبحث عن سند متين

فشلي في البقاء على ذمة زوجي الأمل جعلني أعاني الكثير، ولعل الإنكسار الذي منيت به هو ما جعلني اليوم أنتفض وأحاول البدء من جديد، فقلبي يهفو إلى تحقيق الإستقرار، ولا ينكر أي شخص أن إستقرار أي أنثى يكون إلى جانب رجل محب رصين وصادق، يأخذ بيدها و يؤمّن مستقبلها و يصونها.

أنا إمرأة من إحدى ولايات الوسط في العقد الرابع من عمري، مطلقة بدون أولاد، خمرية البشرة طويلة القامة، ربة بيت من الطراز الرفيع، تربيت على مكارم الأخلاق و لا أبتغي غير الحلال.

أناشد من قراء هذه الجريدة رجلا شهما متشبعا بالأخلاق وحس المسؤولية، رجل لا تهمني ولايته يأخذ بيدي الى أفق رحب سنه ما بين49إلى60سنة، أقبله مطلقا أو أرملا بأولاد، كما أقبل بمبدأ التعدد بشرط توفير السكن الخاص. كلي أمل و يقين في هذا المنبر الذي أعرف عن التوفيق الذي يعتبر عملته الأولى والأخيرة، فمن يقصده بإذن الباري لا يخيب.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135781

طالع أيضا