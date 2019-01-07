ناشدت فاطمة سعايدية سي الطيب 31 سنة، مطلقة وأم لطفلتين السلطات المحلية التدخل وانتشالها من الأوضاع المزرية التي تعيشها وطفلتيها.

ولم تجد فاطمة سعايدية بولاية معسكر مكانا يؤويها وابنتيها بعد طلاقها من زوجها، خاصة وأنها تعاني من نظرة المجتمع غير البريئة، باعتبارها مجهولة النسب.

وتقيم الأم المطلقة وطفلتيها داخل مرآب لا يقي الحر ولا القر، فلم تجد سوى مناشدة السلطات حتى تأخذ حالتها بعين الإعتبار.

وإفادتها من مسكن اجتماعي يحميها وابنتيها من المخاطر التي تتهددها، خصوصا وأنها لا تزال في مقتبل العمر، ولك تتجاوز 31 سنة.