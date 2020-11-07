مطلقون على إعادة بناء حياتهم عازمون

إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، أجل.. هو أمر مشروع، لكن من يقع فيه يصاب بشرخ يدمي قلبه، ويبقى متأرجحا بين الماضي بما يحمل من ذكريات وتخوفا من مستقبل ما سيحمل معه، لكن الحمد لله الذي يبعث ما يهوّن عنا الآلام، لتندثر وتصبح الأمور على ما يرام، وهذه يدنا نمنحها بعون الله لكل من يريد تجديد العهد مع السلام ويبرم صفقة الارتباط.

لا أبغي إلا رضا الرحمن وزوجة تغمرني بالحنان

من ولاية البويرة، نعرفكم على واحد من رجالها المحترمين، إنه وليد، صاحب الـ 42 سنة، مطلق من دون أولاد، لديه عمل مستقر ومسكن خاص، يتمنى أن يعثر على زوجة صادقة صالحة، زوجة تبدد عنه آلام الماضي ويمضي معها نحو الأمام لينال ببرّها وطاعتها رضا الرحمن، يفضلها من إحدى ولايات الشرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 عاما، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

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هل من متفهمة وحنون أكون لها نِعم الزوج على طول؟

قبائلي أصيل، اتصل بنا وكله ثقة في الله أنه سيعثر على بنت الحلال التي تعاشرة بطيبة واحترام، هو ابن ولاية تيزي وزو، شاب يبلغ من العمر 39 سنة، مطلق وليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل.

يبحث عن الاستقرار من جديد، وتحقيق الود الأكيد، امرأة يتخذها شريكة حياته ورفيقة دربه طوال الحياة إن شاء الله، يريدها من البويرة أو تيزي وزو، تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر