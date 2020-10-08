هي الحياة التي يجب أن تستمر على وقع الأمل، هي التشبت بحق الاستقرار والسكينة وراحة البال.. فما من شك أن أي مطلّق يبتغي أن يعيد بناء حياته من جديد مع من تبدأ معه وكأن شيئا لم يكن، حياة جديدة بحلو تفاصيلها لا تعدو إلا أن تكون حقا مشروعا وأملا يستحق الانتظار والحلم.

ركننا “مطلقون على إعادة بناء حياتهم عازمون”، هو همزة الوصل بيننا وبين كل من ظلّ الطريق للعثور على شريكة الحياة.

من تزرع الآمال في حياة كمال؟ منتهى أملي زوجة صالحة

كمال من العاصمة، أول إعلان لنا في هذا الفضاء، رجل يشغل منصب إطار في شركة وطنية، يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا، يبحث عن زوجة صالحة من العاصمة وضواحيها، يتراوح سنها بين 40 و 48 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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قبائلي أصيل يتوسم فيك كل الخير.. من يعلو بها شأني؟

صاحب الشأن في إعلاننا الثاني في هذا المنبر من ولاية تيزي وزو، يبلغ من العمر 39 سنة، مطلق وليس لديه أولاد، عامل مستقر ومقيم مع الأهل، يبحث عن شريكة لحياته، امرأة تكون رفيقة له طول العمر، يريدها من ولايتي البويرة أو تيزي وزو، تكون متفهمة وحنون، يفضلها عاملة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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إبن البويرة يقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي أريد أن أنال معك الجنّة

وليد من البويرة، رجل في الـ 40 من عمره، مطلق من دون أولاد، لديه عمل مستقر، ومسكن خاص، يتمنى أن يلاقيه القدر بزوجة صادقة وصالحة، زوجة تبدد عنه آلام الماضي ليمضي معها نحو الأمام لينال زوجها ينال معها الجنّة في رحاب الطاعات، يفضّلها من إحدى ولايات شرق البلاد أو الوسط، سنها يكون أقل من 35 عاما، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ويقبلها مهما كان وضعها الاجتماعي.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133324

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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