مطلقون في الاستقرار راغبون

مثلما ألفتمونا. نقدم لكم فقط الجديد الذي يرضي أذواقكم، ويضعكم في طريق الصواب الذي يسوقكم إلى نيل راحة بالكم ويضمن لكم الإستقرار بإذن الله. فصفحتنا هذه منبر لكل من يبتغي تحصيل الحلال. وربط حبال الوصال وعقد القران، فركننا هو قبس من أمل ينير درب كل من يئس وظن أن الخيبات نهاية العالم. نقول لكم لا، فهذه فرصتكم، وبإذن الله لن نتخلى عنكم، فكل التوفيق لكم.

الرقم السري :

135817

فهل من فتاة مكسوة الحياء تحقق له الرجاء

ننطلق في عروضنا لرجال يحلمون بالاستقرار من جديد من العاصمة، ونعرفكم على رجل كله أخلاق وطيبة. كما عاش تجربة مريرة، لكنه يرفض أن يرفع راية الاستسلام. ويتمنى أن ينعم بالهناء وهذا لن يتحقق إلى بجانب من تكون امرأة كله أنوثة وحياء، إنه عبد الرحمان. رجل يبلغ من العمر 41 سنة، وعامل بشركة وطنية، مطلق بدون أولاد، مقيم مع الأهل.

كما يبحث عبد الرحمان عن زوجة صالحة من العاصمة أو الولايات المجاورة لها، ويكون سنها من 28 إلى 38 سنة. لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد. ولا بأس إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وهو يريدها مقبولة الشكل.

الرقم السري :

135818

ابن الغرب يناشد رفيقة الدرب

لأن الطلاق ليس نهاية الحياة، بل هو بداية لحياة جديدة وإنما بخبر إضافية ودرس في الحياة. اتصل بنا رجل تقدر عليه الانفصال، لكنه لم يشأ أن يُبقي حياته على النحو الذي هي عليه. فبعد الطلاق وحصول زوجته على الحضانة وإحالته على التقاعد، بذلك لم يعد يطق صبرا أمام الفراغ الرهيب الذي حلّ به. فاتصل بنا والأمل يحذوه أن يجد روحا تعانق روحه، صاحب الإعلان من غرب البلاد. رجل مضى من عمره 52 سنة، عامل مستقر ولدسه مسكن خاص.

يتمنى أن يلاقيه النصيب بزوجة صالحة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها ما بين 35 الى 40 سنة. شرطه أن تكون ماكثة في البيت. ولا يهمّه إن كانت مطلقة أو أرملة، فقط ما يرجوه أن لا يكون لديها أبناء.

الرقم السري :

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يناجي النصيب ليعثر على عروسه في الأجل القريب..

نبقى دائما في غرب البلاد، أو بالأحرى في الجنوب الغبي لها، من ولاية البيض الولاية المعروفة بجود أهلها. نقدم لكم عرضا مميزا بتميز صاحبه، رجل أبدى لنا رغبته الكبيرة في العثور على راحة باله والإستقرار، أخلاقه رفيعة، وسيرته طيبة. عانق من العمر 45 خريفا، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في إدارة وطنية، لديه مسكن خاص.

يتمنى صاحب إعلاننا هذا الاقتران في القريب العاجل. والعيش تحت سقف الحلال إلى جانب زوجة تقية تكون من أي ولاية من الوطن سنها لا يتعدى 40 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا بأس إن سبق لها تجربة زواج فاشلة، بطفل واد فقط.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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