مطلقون في ترميم حياتهم راغبون

عاصمي يبحث عن مفاتيح السعادة.. أتمنى أن أعيش في سلام وحب ووئام

محمد من العاصمة، رجل في غاية الاحترام والتقدير، يعي حدوده مع الله ويريد أن يبدأ من جديد مع امرأة صالحة وجادة تعينه على الطاعات والعبادات، فحياة الرجل واستقراره مرهونان بأنثى كيّسة لبقة تعرف واجباتها وتعي حقوقها.

محمد في الـ 53 من عمره، مطلق بأولاد تحت وصاية والدتهم، متقاعد من مؤسسة عمومية، خاطبنا وحمّلنا مسؤولية أن نكون له السند والمعين للعثور على شريكة حياته التي يردها أن تكون من العاصمة أو إحدى مناطق الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 45 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، ما يهمه أن يكون بين يدي هذه المرأة مفاتيح السعادة التي تمكنه من العيش في سلام.

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مقاول من تيسمسيلت يبتغيها ذات همّة.. من تجعل لحياتي معنى؟

من ولاية تيسمسيلت، تواصل معنا محمد، رجل صادق ونبيل، يبلغ من العمر53 سنة، منتهى أمله أن يجد زوجة صالحة وصادقة تكون له الداعمة والسند.

محمد يعمل كمقاول، لديه أبناء في رعاية الوالدة، ومسكنه سيليق بكل مهتمة لتحصيل الحلال في أقرب الآجال، ليس لدى صاحب الإعلان أي قيد أو شرط في زوجة المستقبل سوى أن تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها من 35 إلى 45 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، كما أنه لا يهتم إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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وهراني ميسور سيزرع في قلبك الحبور.. صريحة وجادة تعرف قيمة المودة

صاحب إعلاننا الثالث من ولاية وهران، رجل محترم وصادق، يبلغ من العمر 55 سنة، مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، يريد أن يكون له فرصة مع امرأة جادة وصريحة، سنها لا يتجاوز 45 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، شرطه أن تكون ماكثة في البيت وطويلة القامة، علما أنه تاجر ميسور ولديه مسكن خاص، خفيف الروح وطيّب المعشر بشهادة كل من يعرفه.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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إبن قسنطينة يريدها رصينة.. سأكتفي بك وأحيا إلى الأبد معك

صاحب آخر محطة لنا في هذا الركن، يبلغ من العمر 41 سنة، أستاذ جامعي من مدينة “الجسور المعلقة”، مطلق بطفل في رعاية والدته، لديه مسكن خاص، متفتح وخلوق، يهتم بالمرأة ككيان ولا يريد لأي شخص أن ينقص من كرامتها.

صاحب إعلاننا يؤمن بأن السعادة مبدأ وهو يسعى لتحصيلها، يريد أن تكون زوجته من إحدى ولايات الوسط، خاصة المدية أو البليدة، سنها لا يتجاوز 40 عاما، يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد، متفتحة وخلوقة مثله، ترغب في أن تحيا حياة البساطة والاستقرار إلى جانبه.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133356

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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