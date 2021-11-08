مطلقون في ترميم حياتهم يرغبون

وجدوا في صفحتنا العزاء والسلوى. ويقينهم بفرج الله وقدرته على رأب الصدع الذي في قلوبهم أكبر بكثير من أن يتركوا لليأس منفذا يتسلل منه. هم المطلقون الذين يرغبون في معانقة الحلال وإعادة بناء حياتهم مرة أخرى.

الرقم السري :

135883

طيبة القلب جميلة الأخلاق لإبن تيسمسيلت

أول محطة لنا في هذا الركن، ستكون مع محمد من تسمسيلت، شاب في الـ 33 من عمره، انتهى زواجه بالطلاق، شاب يأخذ بزمام الأمور، كما هو موظف مستقرّ ولديه سكن وظيفي، مسؤول ومحترم ويقدر المرأة..

يريد محمد أن تكون له بداية أخرى مع إنسانة محترمة تخرجه من هالة الأسى إلى السعادة. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز31سنة. أكثر ما يتمناه محمد أن يجمعه القدر بجميلة القلب والأخلاق، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمه إن كانت من ستشقّ معه المشوار موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135884

قسنطيني يشغل منصبا حساسا يريدك عاصمية حتى ولو كنت بأولاد

عبد الرحمان من جهته، ثاني إعلان لنا في هذا الركن حيث خاطبنا وكلّه أمل أن يجد ضالته في أقرب الآجال. عبد الرحمان ذو أصول قسنطينية يعمل في العاصمة، مطلق بدون أولاد، ولديه سكن خاص، يبلغ من العمر 35 سنة.

يريد عبد الرحمان أن يسوق له النصيب فتاة صادقة سنها ما بين 30و35 سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفلين، لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135885

إطار خمسيني يهبك المودة ويريدك أصيلة ونعم الحليلة

عبد الكريم، ثالث محطة لنا في هذا الركن، تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ.

من مستغانم، علق علينا عبد الكريم كبير الأمل من أن نمدّ جسور الإستقرار في حياته مع إنسانة طيبة. يردها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز48سنة، يريدها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند. علما أنه مطلق بأولاد في رعاية والدتهم، وهو إطار محترم في سلك التعليم.

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الرقم السري :

135886

بجاوي في الخمسين يريدك طيبة وصادقة يحيا معك حياة هنية

من بجاية الناصرية، لم يجد أحد أبنائها من بدّا إلا التواصل معنا لأجل أن يجدد حياته ويكون لأيامه معنى. خمسيني مطلق بطفل بالغ، موظف مستقر ولديه سكن خاص مهيّأ بالقدر الذي يستقبل زوجة صالحة صادقة.

يريد صاحب أخر إعلان لنا في هذا الركن أن يكون له أمل مع إنسانة طيبة وصادقة. من إحدى مدن ا لوسط الجزائري أو إحدى مناطق القبائل، سنها ما بين 40و 50سنة. أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة، موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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