مطلقون من الغرب يبحثون عن رفيقة للدرب

بما يكفل لهم السعادة والإستقرار وملامسة الحنوّ الذي لطالما أملوه. ناشدنا بعض المطلقون أن نمنحهم فرصة البحث عن شريكة العمر التي من شأنها أن ترمم حياتهم وتبعث فيها الأمل والحياة. ترحيبنا بالفكرة كان على الرحب والسعة ولم نملك سوى أن نخصص حيزا من صفحتنا الغراء لمن وثقوا بنا وعولوا علينا.

الرقم السري :

135983

زوجة فوق العادة ليحيا معها إبن تلمسان السعادة

من تلمسان غرب بلدنا الحبيب، تواصل معنا أحد أبنائها المولعين بجريدتنا. وتحديدا ركننا الأغرّ والذي إرتأى أنه لا محالة سيجد ضالته من بين القارئات الوفيات لركن أدم وحواء. حمّلنا مسؤولية أن نتقدّم له بإعلان يضمن له السعادة وزوجة فوق العادة.

صاحب إعلاننا هذا شاب في الـ 35 من عمره، يمارس التجارة، وهو مطلق بدون أولاد. لم ينتكس وهو يرى أن طلاقه ليس بنهاية العالم، فسقوط المطر هو أجمل بداية. شاب إستطاع تأمين سكن خاص به وحياة كريمة لا تنقصها سوى إمرأة صالحة تمنحه الدعم والأمان.

لا شرط لإبن تلمسان سوى أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز32سنة، يريدها عزباء، كما لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة بدون أولاد. يقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، وهو يعد بالرعاية والعناية وبثّ السكينة في قلب صاحبة النصيب.

الرقم السري :

135984

غايتي صدر حنون يحتويني ويضمّ إبنتي

من وهران أبى أحد أبنائها إلا أن يشارك معنا في ثاني إعلان لنا في هذا الركن. شاب كيسّ في الـ 37 من عمره، مطلق ببنت في رعايته. يمارس التجارة وهو ميسور ماديا ولديه سكن خاص لا ينقصه سوى زوجة صالحة تقية تخاف الله. تكون نعم الصدر الحنون لإبنته الصغيرة التي أكثر ما تحتاجه شخص يحتويها ويحبها.

يريد إبن الباهية أن يجمعه القدر بفتاة ناضجة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 32سنة، يريدها عزباء. كما يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد، وأكثر ما يشترطه أن تكون من ستقبل بعرضه ماكثة في البيت.

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