مطلقون يبحثون عن الإستقرار

من تشد على يدي أسعدها طول حياتي

عبد القادر من العاصمة، رجل على قدر من الرزانة وذو سيرة طيبة، يبلغ من العمر 50 سنة، تعرض لخيبة أمل في تجربة زواج فاشلة، وغدا الطلاق حتمية لم يكن يحسب له حساب.

لكنها الأقدار ولابد أن نلبس لها ثوب الرضا، وبما أنه ليس للإنسان إلا ما سعى، ها هو اليوم يقرر أن يبعث في حياته من جديد الاستقرار، صاحب العرض رجل متقاعد والحمد لله لديه مسكن خاص.

يريد الاقتران على سنه الله ورسوله خير الأنام، بامرأة صادقة جميلة الروح والأخلاق، يفضلها من العاصمة، البليدة، أو تيبازة، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة حتى بأولاد، ويريدها ماكثة بالبيت.

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الإحسان والمودة عملتي فمن تتفهم مطلبي

من ولاية سطيف هذه المرة نعرفكم على رجل عرف كيف يثبت ذاته وبخطى ثابتة الحمد لله يحقق أحلامه، رجل صاحب طموح كبير، كافح فتألق وتميز.

تحصل على شهادة في الدراسات العليا، واعتلى منصب هام في سلك الأمن، لكنه فشل من جهة أخرى في حياته العائلية، فبعد أنه وجد الاستقرار اضطر للطلاق لأسباب يشرحها لاحقا.

ابن ولاية سطيف كما قلنا مطلق وأب لبنت تحت رعاية الأم، لديه مسكن خاص، ويبلغ من العمر 45 سنة.

يبحث عن زوجة يكمل معها نصف دينه ويعثر إلى جانبها على راحة باله، زوجة تكون من أي منطقة من الوطن، سنها أقل من 45 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد فقط، ولها حرية الاختيار بين العمل أو المكوث في البيت.

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