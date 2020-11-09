مطلقون يبحثون عن الاستقرار

من تكون ملكة على عرش قلبي وسيّدة بيتي؟

من ولاية البويرة، اتصل بنا رجل وأبدى لنا حسن النية، بكلامه الطيب كسب تقديرنا واحترامنا، يريد أن يتنفس الصعداء من خلال هذا الركن، بعد أن كاد يقطع الأمل، وبقلب كله تفاؤل، ها هو يبلّغ النداء ويناشد زوجة صالحة تكون له خير متاع، فنسأل له التوفيق والسداد بحول الله.

إنه محمد، يبلغ من العمر 43 سنة، مطلق بولد تحت وصاية الأم، عامل بمنصب محترم، لديه قطعة أرض وهو بصدد بناء منزل، غايته الحلال والزواج على سنة الله وخير الأنام، من امرأة متقية ذات دين وأخلاق، يريدها من أي منطقة من البلاد، سنها أقل من 40 عاما، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، يكون لديها مستوى ثقافيا لا بأس به، يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد.

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أريد أن أعيد لحياتي الأفراح.. وأنسى الحزن وألم الجراح

تأخذنا الحياة بين فرح وأحزان، ترفعنا عاليا وفجأة تسقط بنا على أرض الواقع ونرتطم بالخيبات، وبين هذا وذاك، لا بد أن نبقى بالقرب من ربّ العباد، وألّا نيأس ونرفع الراية ونسير فيها بثبات، أجل هذه كلمات تختصر تجربة محمد من ولاية تيارت، يبلغ من العمر 44 عاما، يمارس مهنة التجارة ولديه منزل مع الأهل، مطلق من دون أولاد.

يريد إتمام نصف الدين إلى جانب زوجة متقية على سنة الله ونبيه خير المرسلين، تكون مقبولة الشكل، سنها أقل من 40 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يقبلها من أي منطقة من البلاد.

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اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر