مطلقون يرغبون في الإستقرار 

الإستقرار شعارهم فئة لطالما رحبنا بانضمامها إلينا في كل مرة من خلال هذا الركن، حيث انه يشرفنا في كل مرة أن نجد لدينا متصلين جدد يبعثون إلينا بما يريدونه من مواصفات وشروط في شريكة الحياة وكلهم أمل على معانقة ما يريدون من الإستقرار وحلم في أقرب الأجال، لا تكلّوا ولا تملوا، اتصلوا بنا وتواصلوا ونحن دائما في خدمتكم.

الرقم السري :

135860

بحاجة لعروس أشق معها طريقي وأعثر إلى جانبها على سعادتي

لم يكن من الصعب عليّ أن أبدأ الرحلة من جديد. إلا أنّني متيقن من أن الانطلاقة فقط هي من تنقصني لأنني ذو علم بما أريده وما أصبو لتحقيقه. فالحياة حقا صارت عبارة عن روتين قاتل بدون زوجة حنونة تتفهمني وتبدد عليّ حيرتي.

أنا رجل من ولاية وهران، أبلغ من العمر 50 سنة، مطلق بولدين في رعاية الزوجة. موظف مستقر في مؤسسة نظامية، لدي سكن خاص ولا ينقصني شيء سوى الإستقرار وزوجة صالحة محبة تخاف الله في. لا أشترط فيها سوى القلب الجميل، والأخلاق الحسنة، أفضلها من إحدى ولايات الغرب سنها لا يتعدى 45 سنة. أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، كما لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135861

يريدك إلى قلبه قريبة.. ليجدد العهد مع حياة مستقرة جميلة

من غرب البلاد إلى العاصمة، ستكون ثاني محطة لنا، رجل هو الآخر ناجح في حياته المهنية والمادية، يشغل منصب مرموق كإطار في مؤسسة وطنية، لديه من الأمور الرفاهية من بيت وكماليات كل ما يجب ليحيا مرتاح البال، صاحب العرض مطلق بدون أولاد، يبلغ من العمر 52 عام، يمكلك مسكن خاص، ويتمتع بموفور الصحة والحمد لله.

يريد أن يجمعه القدر والنصيب بمن تفهمه ونبعث الأمل في حياته من بنات بلده الوحيدات القادرات على جعله يحس بأن الأمل لازال قائما لا محالة زوجة صالحة يفضل أن تكون من العاصمة وضواحيها، سنها لا يتعدى 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، و لايهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135862

أريد أن أحقق حلمي الكبير.. وأبني أسرة قوامها الحب والاحترام

حلم الاستقرار لايزال يراودني، بالرغم من انتني والحمد لله أحيا الهناء إلى جانب والدتي، برها هو كل همي. لكنني لا أنكر أنني بحاجة أيضا لقلب حنون يحبني. وزوجة صالحة تجعلني أعيش بإذن الله شعور الأبوة التي يشغل بالي، أخذت نصيبي من الحياة بما فيه الكثير والحمد لله. فأنا عامل مستقر ولدي سكن خاص، لكن الحياة بدون زوجة حقا صارت لا تطاق.

لهذا أريد ومن خلال هذا الإعلان أن أناشد بنت الحلال، وأقول: أنا علي من إحدى ولايات الوسط الجزائري. أبلغ من العمر 57 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي، ولدي سكن خاص.

أتمنى الارتباط على سنة الله وسيد الخلق، إلى جانب امرأة صالحة ترجع لقلبي النبض. أفضلها من إحدى ولايات الوسط للجزائر، سنها أقل من 40 سنة. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما أقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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