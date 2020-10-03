مطلقون يرغبون في الاستقرار

أعدك بحياة مليئة بالمسّرات.. فلا تبخلي عليّ بالصدق

لكل من تريد الحلال، نعرفكم على رجل يعرف حدوده ويدرك جيدا ما له وما عليه، مسؤول وفي غاية الاحترام، وجد نفسه على عتبة الانفصال، حاول عبثا أن يحافظ على استقرار عائلته، لكنه لم يلقَ اليد التي تساعده، فوقع الطلاق وكل أسفه كان على فلذات كبده، لكنها الحياة ولا بد لنا من تقبلها والتعايش معها، يريد أن يحقق راحة باله من جديد ويعقد قرانه على سنة الله ونبيه الكريم بزوجة تكون له قرّة عين تعينه وترعاه وتخلص له بالوفاء.

صاحب العرض من ولاية أم البواقي، يبلغ من العمر 43 سنة، لديه أولاد في رعاية أمهم، موظف مستقر ولديه مسكن، يتمنى أن يعثر على امرأة متفهمة، سنها لا تتجاوز 35 عاما، تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها مطلقة أو أرملة من دون أولاد.

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من تكون سيدة على عرش قلبي تخلص لي وتكون كل حياتي

سعيد من البويرة، رجل ناضج ورصين، وجد نفسه أمام حتمية الطلاق بعد تجربة لم يكتب لها الله الدوام لأسباب يفضل شرحها لاحقا، يبلغ من العمر 42 سنة، موظف مستقر ولديه مسكن خاص.

أمله في الحياة كبير ويقينه بالله أكبر، يود تدارك أخطاء الماضي والبناء لمشروع حياته من جديد والاقتران وتحصيل الحلال مع امرأة تقدره وتحترمه، شابة تكون ابنة أصول جادة وصادقة، يريدها من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتعدى 36 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، ويفضلها ماكثة في البيت.

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الرقم السري : 133294

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر