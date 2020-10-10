مطلقون يرغبون في الاستقرار

من تخلّصني من الماضي وتزيل عني أوجاعي؟

نبدأ من العاصمة، نعرفكم على رجل اتصل بنا وكله عزم على طيّ صفحات الماضي، وقرر البدء من جديد، فليس العيب في التعثر ولا حتى في أسباب التعثر، فكلنا بشر معرضون لذلك، إنما العيب في من يبقى أبد الدهر بين الحفر يتحسر على ما فعل وما لم يفعل.

إنه محمد، صاحب الـ47 عاما، رجل مطلق ولم يرزق بأولاد، من العاصمة، متقاعد من مؤسسة وطنية، ويملك مسكنا خاصا، يرغب في أن يؤسس لحياته من جديد على أعمدة شرعية لينعم براحة البال إلى جانب زوجة لا يشترط فيها إلا الصدق والصلاح الذي هو أساس كل نجاح، يتمنى أن تكون شريكة حياته من إحدى ولايات الشرق، الوسط أو غرب البلاد، سنها لا يتجاوز 42 عاما، حبذا لو تكون عاملة في سلك التعليم، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة.

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من تكمل بجانبي أسكنها حياتي وأجعلها سيدة بيتي

رضا من وهران، أبى إلا أن يكون له طلب معنا بعد عديد الأصداء الطيبة التي شرفت “مركز الأثير”، يعمل في مؤسسة عمومية حساسة، يبلغ من العمر 41 سنة، مطلق بولد تحت وصاية الأم، يملك مسكنا خاصا، صاحب الطلب شاب خمري البشرة وطويل القامة، في منتهى الحيوية والنشاط، حنون ومتفهم.

يبحث عن زوجة لا تهمه منطقتها، سنها يكون أقل من 41 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة بولد على الأكثر، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

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مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر