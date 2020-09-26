مطلقون يرغبون في الاستقرار

قد يتعثر المرء في حياته ويتعرض لخيبات تهزّ كيانه، لكن الثقة في الله تجعله يصنع من خيباته طريقا أكثر صلابة يسعى فيها لتصحيح أخطاء الماضي، وهذا ما جاء على لسان متصلين بنا يريدون أن يجددوا حياتهم بعد تأكدهم بأن الحياة لا تروق إلا بنعمة السكينة والاستقرار، وهذا طبعا إلى جانب امرأة صالحة، فلكل من تبحث عن الحلال نقترح عليكن العروض الآتية:

133251

أبحث عن الاستقرار فمن تعينني على تحقيق الأحلام؟

سعيد من سوق اهراس، رجل صادق، يبلغ من العمر 55 سنة، مطلق بأولاد تحت رعاية الأم، يمارس مهنة التجارة وموفق في عمله كثيرا ولله الحمد، يملك مسكنا خاصا.

يود الارتباط وتجديد العهد مع السعادة وراحة البال، على سنة الله ورسوله الكريم، إلى جانب امرأة يريدها أن تكون من إحدى ولايات الشرق، سنها من 40 إلى 50 عاما، يقبلها أرملة أو مطلقة من دون أولاد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

133252

موظف في سلك التعليم يضمن لك بإذن الله العيش الكريم

رجل ناجح في الحياة العملية، تحصل على كل ما يتمناه بفضل الله والحمد لله، لكنه يفتقد لمتاع الحياة، الزوجة الصالحة، وها هو اليوم يعمل بالأسباب لعله ينال المطلب بإذن الله على يد صفحة “آدم وحواء”.

إنه ابن ولاية باتنة، موظف في سلك التعليم، يبلغ من العمر 51 سنة، مطلق من دون أولاد ولديه مسكن خاص.

يتمنى التوفيق في العثور على زوجة صالحة تكون رفيق دربه وسيدة حياته الأولى والأخيرة، زوجة محترمة تصون عرضه وشرفه وتكون قوته وسنده، سنها لا تتعدى 50 عاما، تكون من الشرق الجزائري، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما يقبلها أرملة أو مطلقة بولد أو اثنين على الأكثر.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.