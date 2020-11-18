مطلقون يرغبون في الحلال

الطلاق لا يعني أبدا نهاية الحياة، نعم هو أبغض الحلال ، لكن قد ينال السعادة بجانب رفيقة أخرى.

قرر محمد أن تكون له فرصة ليعثر على زوجة تنسيه ما مضى، وتقود معه مركبة الزواج بالمودة والحب الأكيد.

ويرسوان على برّ السلام بإذن الله القدير، محمد لديه أولاد تحت رعاية أمهم، يبلغ من العمر 54 سنة.

متقاعد ويملك مسكنا خاصا، يود التعرف على امرأة قصد الزواج، تكون البليدة أو العاصمة أو الولايات المجاورة لهما.

حبذا لو تكون موظفة، سنها لا يتعدى 45 عاما، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل على الأكثر.

الرقم السري: 133500

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لا تغريني إلا الأخلاق وأشترط الحب والوئام

رجل من شرق البلاد، تعرض لخيبة أمل كادت أن تجرّه إلى دائرة اليأس، لكن حمدا لله لم يستسلم لذلك الواقع.

وسرعان ما وقف على رجليه وقرر أن يبرم اتفاقا مع السعادة من جديد.

فالرجل لا بد له من زوجة تعينه على الحياة وتكون له السند في مختلف الأوقات.

صاحب العرض يبلغ من العمر 44 سنة، متقاعد من صفوف الجيش، لديه مسكن خاص، طويل القامة ومقبول الشكل.

يرغب في الزواج على سنة الله ورسوله الكريم من امرأة صادقة تكون من أي منطقة من الوطن، سنها لا يتعدى40عاما.

لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، جميلة الروح ومقبولة الشكل، يقبلها أرملة أو مطلقة.

الرقم السري: 1334501

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