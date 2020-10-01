مطلقون يريدون حياة جديدة

يبحث عن الأمان وشعلة متقّدة من الحنان..من تكون لي ملهمة في الحياة أعدها بالوفاء إلى الممات

تهت كثيرا قبل أن أجد ضالتي المتمثلة في صفحة”آدم وحواء”، حتى أبثّ فيها ما يخالجني ويرهق تفكيري، فطلاقي عصف بحياتي وأثقل كاهلي بالهموم، طلاق جعل مني ورقة ضائعة في مهب الريح.

أنا عبد القادر من العاصمة، أطلّ من الشرفة الـ 50 من عمري، الذي غدا مؤسفا في تفاصيله، بعدما فكّت رابطتي الزوجية بمن توسمت أنها ستبقى إلى جانبي إلى آخر العمر، متقاعد ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد أن أبدأ من جديد مع امرأة صادقة وجميلة الروح والأخلاق، من العاصمة، البليدة أو تيبازة، سنها لا يتجاوز 45 عاما، لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد، وأعد أن أكون لهم أبا صالحا، فلمن يهمها أمري.. أنا هنا أعد بالوفاء إلى الممات.

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من تحيي قلب وهراني وسيم؟..لك مني الحب والتقدير وحسن العشرة والمصير

أنا سفيان من ولاية وهران، رجل عصامي، بنيت حياتي بكثير من المثابرة والإصرار، أبلغ من العمر 36 سنة، رياضي وسيم، أحيا حياة ميسورة والحمد لله.

لي مسكن خاص ومنصب مرموق، أكثر ما يؤلمني أني أحمل لقب مطلق، إلا أن سلواي يتمثل في ابنتي التي تصنع سعادتي والتي أريد لأجلها أن أبني حياتي من جديد.

لا شيء أشترطه على من بوسعها أن تحيا ملكة إلا أن تحب ابنتي وتحسن إليها، أريدها من الغرب الجزائري، سنها بين 25 و32 عاما، لا يهمني إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل واحد، كما أقبلها موظفة أو ماكثة في البيت، وأعد من ستقبل بعرضي حياة ملؤها الودّ والتفاهم.

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