مطلقون يسعون لتجديد حياتهم

إنكسارهم لم يزدهم سوى إيمانا وبغد أفضل وفرص أوفر، وهم من فئة المطلقون. ومن خلال هذا الركن، وفرنا لهم إمكانية بث ما يريدونه من شروط ليبلغوا مرادهم والمتمثل في زوجة صالحة تبدد الخوف والوجل وتبعث الأمل. لأن يكملون إلى جانبهم مشوار العمر. ولابد أن يتحلوا بالهمة من أجل مواصلة المشوار.

الرقم السري :

135800

من تضمن لإبن العاصمة حياة الشأن والهمة فيغدق عليها بالمودة

من العاصمة تواصل معنا عبد الحميد البالغ من العمر 52سنة. عصف الطلاق بحياته وجعله ينتكس نوعا ما إلا أنه يدرك بأنّ الحظ لا محالة حليفه بالتعقل وحسن الإختيار. موظف مستقر ولديه سكن خاص.

يريد صاحب إعلاننا الأول في هذا الركن أن تكون له فرصة أخرى مع إنسانة متفهمة، واعية وحنونة من العاصمة وضواحيها. سنها لا يتجاوز48سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، موظفة مستقرة ويعد من وضع فينا كامل ثقته بالوفاء وحياة المودة.

الرقم السري :

135801

إبن جيجل يريد أن يحيا معك الأمل بقلب مفعم بالوفاء

ثاني محطة لنا ستكون من الشرق الجزائري، أين إتّصل بنا رجل في الـ 49 من عمره. موظف مستقر في مؤسسة عمومية، لديه سكن خاص، مطلق بطفلين في رعاية والدتهم.

يريد من دق باب الأثير محمّلا بالأمل أن تكون له فرصة أخرى مع إنسانة محترمة وجادة، مسؤولة وتؤمن بالزواج كرسالة. يريدها من إحدى ولايات الشرق الجزائري وتحديدا (جيجل، بجاية وسكيكدة). يفضل أن تكون عزباء، كما يقبل بالإرتباط بإمرأة مطلقة أو أرملة بدون أولاد. وعن العمل فلا يهم صاحب إعلاننا هذا إن كانت من سيرتبط بها موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

135802

إبن الغرب الأبي بزوجة صالحة سيكتفي والله شاهد على صدق نيته

عبد القادر من غليزان لم يجد سوى الإتصال بنا وهو يصر بأن النصيب سيكون لا محالة على يد مركز الأثير. من خلال العثور على إمرأة صادقة ومحبة، عبد القادر يريد خوض تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد. حيث انه في الـ 54 من عمره، وهو موظف مستقر ولديه بيت يريد ان يجد له أميرة يتوجها على عرشه.

يريد عبد القادر أن تكون له فرصة جديدة مع أنثى حالمة في قراراتها صارمة، شرطه أن تكون من الغرب الجزائري. سنها ما بين 35 و40 سنة ويريدها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. كما لا يهمه إن كانت من تنوي المضيّ معه في رحلة العمر موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

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