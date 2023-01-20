مطلق بدون أولاد يريد ترميم حياته إلى جانب زوجة تقية

الرقم السري :

136253

من تقبل عرضه وتنال وده.. وتكون على سنة الله شريكة عمره

نستهل على بركة الله عرونا من ولاية تيارت، نعرفكم على رجل محترم جاد في طلبه، كما يبلغ من العمر 44 سنة، يمارس مهنة التجارة ولديه منزل مع الأهل، مطلق بدون أولاد، وثق فينا ومنحنا الضوء الأخضر لأن نضع له إعلانا ليجدد به العهد بالوفاء ويجد له روحا تعانق روحه ما بقي له من العمر. يريد صاحب إعلاننا ترميم حياته، إلى جانب زوجة تقية على سنه الله ونبيه خير المرسلين، تكون مقبولة الشكل سنها أقل من 40 سنة، لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة بدون أولاد، من أي منطقة من البلاد.

الرقم السري :

136254

حسن السيرة والسلوك.. يطلب منك الزواج

بشهادة من حوله، رجل أصيل صادق في حياته، اتصل بنا متوسما خيرا، يتمنى لأن يرتبط في القريب من واحدة من بنات حواء، هو من ولاية معسكر، يبلغ من العمر 37 سنة، عازب كما لم يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة، مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

على سنة الله ورسوله الكريم، يرغب في الستر والهناء الجميل، يحلم لأن يدخل القفص الذهبي إلى جانب فتاة صادقة تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا، يفضلها عزباء، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136255

حياة الأميرات يعدك بها صاحب هذا الإعلان

نختم عروضنا برجل آخر من غرب البلاد، أربعيني صادق في طلبه ويرجو راحة البال، كما هو عامل مستقر ولديه مسكن خاص، لم يسبق له أي نوع من الارتباط.

يتمنى إكمال نصف الدين إلى جانب زوجة يعد أنه سيكون نعم الرفيق الأمين، لا شرط له في عروسه سوى أن تكون من إحدى ولايات الوسط أو الغرب، سنها لا يتجاوز 35 سنة، حبذا لو تكون موظفة، لا يهمه وضعها الاجتماعي، بقدر ما يأمل أن تكون ذات أخلاق ودين.

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