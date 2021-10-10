مطلق في الخمسين يبحث عمن تمنحه البنين

تعب قلبي من التفكير والتخمين، لكنني وجدت ضالتي أخيرا في مركز الأثير الذي بوسعه أن يحقق لي أملي ويبعث في قلبي السكينة، فأنا في العقد الخامس من عمري ولا أبحث سوى عن توأم للروح بإمكانها أن تحقق لي حلمي المتمثل في أن أكون أبا.

أنا علي من خميس مليانة، في العقد الخامس من عمري، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر في القطاع العمومي، لدي سكن خاص.

أناجي من بنات بلدي من بوسعها أن تحقق لي حلم الأبوة، إمرأة لا يتجاوز سنها 38سنة، أريدها من إحدى ولايات الوسط الجزائريـ، شرطي أن تكون عزباء موظفة مستقرة في قطاع الصحة أو التعليم، أقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، مقبولة الشكل وقادرة على المسؤولية.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135718

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