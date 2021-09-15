مطلق قبل البناء يعدك بحياة الرخاء

فيصل من تيبازة 44سنة، مطلق قبل البناء. لديه سكن خاص.رجل تقيّ ونقيّ، محبّ للحياة ومسالم.

يودّ صاحب ثالث محطّة في إعلاناتنا التّعرف على إمرأة شريفة من إحدى ولايات الغرب الجزائري، خاصة من غليزان، سنها لا يتجاوز38سنة، حبذا لو كانت عاملة، كما يقبلها ماكثة في البيت، من أسرة محافظة.

يريد من دق أبواب الأثير عازما الحلال أن يجمعه النصيب بفتاة عزباء، كما يقبلها مطلقة أو أرملة لكن بدون أولاد، متفهمة لطبيعة عمله، وتستقر معه تحت لواء التفاهم والتناغم الروحي.

الرقم السري : 135572

لتفاعلاتكم وآرائكم يرجى التواصل مع المرشدات في مركز الأثير عبر الأرقام التالية: 3800.3801.3002 طيلة أيام الأسبوع .

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802