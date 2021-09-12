مطلق يبحث عن الأمان وشعلة متقدة من الحنان

تهت كثيرا قبل أن أجد ضالتي المتمثلة في صفحة “أدم وحواء”. حتى أبثّ فيها بما يخالجني ويرهق تفكيري، فطلاقي عصف بحياتي وأثقل كاهلي بالهموم. طلاق جعل مني ورقة ضائعة في مهب الريح.

أنا عبد القادر من العاصمة، أطل من الشرفة ال50من عمري الذي غدا مؤسفا في تفاصيله بعد أن فكت رابطتي الزوجية بمن توسمت أنها ستبقى إلى جانبي إلى أخر العمر.متقاعد أنا ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد أن أبدأ من جديد مع إمرأة صادقة جميلة الروح والأخلاق، من العاصمة، البليدة، تيبازة، سنها لا يتجاوز45سنة، لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم ابا صالحا. لمن يهمها أمري، فأنا هنا.

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