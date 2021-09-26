مطلق يبحث عن الأمان وشعلة متقدة من الحنان

أنا عبد القادر من العاصمة، أطل من الشرفة ال 50من عمري الذي غدا مؤسفا في تفاصيله بعد أن فكت رابطتي الزوجية بمن توسمت أنها ستبقى إلى جانبي إلى أخر العمر. متقاعد أنا ولي بيت يتسع أن يكون لأحلامي مرفأ.

أريد أن أبدأ من جديد مع إمرأة صادقة جميلة الروح والأخلاق، من العاصمة، البليدة، تيبازة، سنها لا يتجاوز45سنة، لا يهمني أن تكون مطلقة أو أرملة بأولاد أعد أن أكون لهم أبا صالحا. لمن يهمها أمري، فأنا هنا.

الرقم السري : 135638

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