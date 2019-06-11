مطلق يتمنى إعادة بناء حياته من جديد على أسس متينة

الطيب من ولاية الأغواط، رجل كريم ومسؤول يعمل سائقا للوزن الثقيل، يبلغ من العمر 57 سنة، يمتلك مسكنا خاصا، الطيب مطلق ولكن من دون أولاد.

يتمنى إعادة بناء حياته من جديد على أسس متينة من التفاهم والاحترام، مع زوجة كريمة وواعية، تقدره وتحترمه وتسعى من أجل إسعاده.

يقبلها من أية مدينة في التراب الوطني، خاصة الشرق أو الوسط الجزائري، أما بالنسبة للسن، فيتراوح ما بين 40 و47 سنة.

لا يمانع إن كانت مطلقة أو أرملة من دون أولاد، يفضل أن تكون شريكة حياته عاملة مستقرة يتعاونا على متاعب الدنيا.

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الرقم السري : 131605

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