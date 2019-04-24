مطلق يرغب إعادة بناء حياته من جديد

محمد من ولاية بجاية، مطلق أب لولدين تحت وصاية الأم، يبلغ من 48 سنة، متقاعد من الجيش وحاليا موظف في مؤسسة خاصة.

يمتلك مسكنا خاصا ويرغب في إعادة بناء حياته من جديد، مع زوجة صالحة ومتفهمة من غرداية وورڤلة أو الأغواط.

وهذا على أن لا يتجاوز عمرها 40 سنة، لا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة بطفل واحد على الأكثر.

يفضل أن تكون عاملة مستقرة ناضجة ومسؤولة، تعينه على العفة والستر.

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الرقم السري : 131350

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