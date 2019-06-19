مطلق يرغب في الزواج من امرأة مسؤولة وصادقة

الطيب من ولاية عين تيموشنت، يبلغ من العمر 60 سنة، مطلق من دون أولاد، طيب وأمين يشتغل سائقا للشاحنات في شركة عمومية.

يرغب في الزواج من امرأة مسؤولة وصادقة تشاركه الحياة في الحلال وتقف إلى جانبه في السراء وعند الضراء.

تكون امرأة جادة من إحدى مناطق الغرب الجزائري، يقبلها مهما وضعها الاجتماعي ويشترط أن تناسبه سنا.

لا يمانع إن كانت عاملة في قطاع التربية.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131646

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر.