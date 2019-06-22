مطلق يسعى لإعادة بناء حياته مع شابة واعية وأمينة

رجل من الجزائر العاصمة، مطلق أب لطفلتين تحت رعايته، موظف مستقر في مؤسسة عمومية ولديه مسكن خاص، يبلغ من العمر 38 سنة، متوسط القامة وخمري وأنيق.

يسعى لإعادة بناء حياته من جديد مع شابة واعية وأمينة من العاصمة أو ضواحيها، لا يتجاوز عمرها 35 سنة، ولا يمانع إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802 :

الرقم السري : 131660

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