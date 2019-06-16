مطلق يسعى للاقتران من أجل التجديد

رجل واع ورصين من إحدى مدن الوسط الجزائري، سائق سيارة أجرة، يبلغ من العمر 45 سنة، مطلق أب لطفلة تحت وصاية الأم.

يمتلك مسكنا خاصا، طويل القامة وأبيض البشرة، يسعى للاقتران من أجل التجديد والبدء من جديد مع امرأة مسؤولة ومتفهمة.

يفضل أن تكون شريكة حياته من إحدى مدن الغرب أو الوسط الجزائري، لا يتجاوز عمرها 40 سنة.

لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة من دون أولاد، يقبلها عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالوفاء والإخلاص.

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الرقم السري : 131625

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