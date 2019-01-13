مطمور:”ملحمة أم درمان لن تُمحى من ذاكرتي”

أكّد الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، أن الفاصلة للمنتخب الوطني أمام مصر في تصفيات كأس العالم 2010 تعدّ الأبرز في مشواره الكروي.

وصرح مطمور، اليوم الأحد، خلال حفل قرعة كأس الجمهورية:”كان لي شرف تسجيل هدف أمام مصر في تشاكر والذي فتح لنا أبواب المونديال”.

مضيفا:”لكن مباراة مصر في أم درمان، تعدّ الأبرز في مسيرتي، وتلك الأحاسيس لم تمحى من ذاكرتي خصوصا أن البلد كله كان ورائنا”.

وختم مطمور قائلا:”منذ أسبوعين تحصلت على شهادة مدرب “ويفا آ”، وهدفي القادم هو نيل “ويفا برو” ومباشرة العمل في مجال التدريب”.