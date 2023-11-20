مطمور: “أتمنى أفضل مشوار للخضر في “كان” 2023″
بقلم كريم تيغرمت
أبدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم مطمور، تمنياته بتحقيق المنتخب الوطني لأفضل مشوار ضمن الطبعة المقبلة من كأس أمم إفريقيا.
وقال مطمور، في حوار لموقع “afrik foot”: “المنتخب الوطني شهد مؤخرا التحاق أسماء جديدة من اللاعبين”.
كما أضاف: “الطاقم الفني للخضر يعمل على ضمان اندماج هذه الأسماء الجديد، وخلق انسجام في المجموعة وهي مهمة صعبة”.
وتابع كريم مطمور: “الجزائريين لديهم دائما طموح خلال كل بطولة كأس أمم إفريقيا، وأتمنى أن نقدم أفضل مشوار ممكن”.
رابط دائم : https://nhar.tv/nMEOE