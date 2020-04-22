مطمور: “بن سبعيني محبوب جدا في مونشنغلادباخ”

تحدث الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، عن مواطنه رامي بن سبعيني، مبرزا المكانة التي أصبح يحظى بها في ناديه مونشنغلادباخ.

وصرح كريم مطمور، لموقع “ديزاد فوت”: “بن سبعيني محبوب جدا في مونشنغلادباخ، ولدي العديد من الأصدقاء هناك الذين يحدثونني عنه باستمرار”.

وأضاف: “الكل في غلادباخ سعيد بمردوده، ويتحدثون كثيرا عن طبيعته وتصرفاته، حيث يعتبر مثاليا جدا، لذا أرى أنه يقدم مثال جيد عن اللاعب الجزائري”.

وتابع مطمور: “بن سبعيني، تمكن من التأقلم بشكل جيد في البطولة الألمانية، وفرض مكانته في تشكيلة ناديه غلادباخ خلال وقت قصير، وهذا أمر جيد”.