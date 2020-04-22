مطمور:  “حققت حلم الطفولة بمواجهة البرازيل رفقة الخضر”

الرياضة
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مطمور:  “حققت حلم الطفولة بمواجهة البرازيل رفقة الخضر”
بقلم كريم.تيغرمت

عاد الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، للحديث عن مشواره رفقة المنتخب الوطني، أين كشف تحقيقه حلم الطفولة بمواجهة منتخب البرازيل.

وصرح كريم مطمور، لموقع “ديزاد فوت”: “التحقت بالمنتخب الوطني سنة 2007، وكان هدفنا الأول هو بلوغ نهائيات كأس العالم”.

وأضاف: “خلال نفس السنة، لعبنا مواجهتين وديتين من المستوى الكبير، أمام كل من منتخبي البرازيل، والأرجنتين”.

وتابع كريم مطمور: “مواجهة منتخب البرازيل، بألوان المنتخب الوطني، كان بمثابة الحلم الذي راودني منذ الصغر، كنت جد سعيدا بذلك، خاصة وأننا أظهرنا مستوى جيد”.


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