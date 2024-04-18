مطمور فخور بمساهمته في تتويج ليفركوزن بأول بطولة في تاريخه

أبدى الدولي الجزائري الأسبق، كريم مطمور، فخره الكبير لمساهمته في تتويج نادي بايرن ليفركوزن، هذا الموسم، بأول لقب بطولة في تاريخه.

ونشر مطمور، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام”، صورة جماعية لفريق بايرن ليفركوزن، المتوّج ببطولة الموسم الجاري.

كما أرفق الدولي الجزائري الأسبق، هذه الصورة بتعليق قال فيه: “أبطال 2024، فخور بمساهمتي في عملية الاستقدامات لمدة ثلاثة سنوات”.

وكان مطمور قد شغل منصب مسؤول الاستقدامات في نادي بارين ليفركوزن، في فترة ضمن فيها الفريق عدة لاعبين ساهموا في التتويج المحقق هذا الموسم.