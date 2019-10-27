مطمور: “لهذا السبب محرز هو الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية”

الرياضة
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مطمور: “لهذا السبب محرز هو الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر الدولي الجزائري السابق، كريم مطمور، أن مواطنه رياض محرز، هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وصرح مطمور، في هذا الخصوص: “محرز، لاعب خارق للعادة، وأرى أنه يستحق على الأقل جائزة الكرة الذهبية، لأحسن لاعب إفريقي”.

وأضاف: “صحيح أن هناك عدة أسماء كبيرة من إفريقيا، كساديو ماني، وصلاح، لكن محرز، كان الأفضل في أكبر منافسة في إفريقيا “كان 2019″”.

وتابع كريم مطمور: “محرز كان حاسما في الوقت المناسب، حيث تمكن من صناعة الفارق رفقة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2019، وهذا ما يميزه عن البقية”.


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