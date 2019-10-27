مطمور: “لهذا السبب محرز هو الأحق بالكرة الذهبية الإفريقية”

إعتبر الدولي الجزائري السابق، كريم مطمور، أن مواطنه رياض محرز، هو الأحق بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا.

وصرح مطمور، في هذا الخصوص: “محرز، لاعب خارق للعادة، وأرى أنه يستحق على الأقل جائزة الكرة الذهبية، لأحسن لاعب إفريقي”.

وأضاف: “صحيح أن هناك عدة أسماء كبيرة من إفريقيا، كساديو ماني، وصلاح، لكن محرز، كان الأفضل في أكبر منافسة في إفريقيا “كان 2019″”.

وتابع كريم مطمور: “محرز كان حاسما في الوقت المناسب، حيث تمكن من صناعة الفارق رفقة المنتخب الوطني في كأس أمم إفريقيا 2019، وهذا ما يميزه عن البقية”.