مطمور: “هذا أجمل هدف بالنسبة لي مع الخضر”

كشف الدولي الجزائري السابق، كريم مطمور، عن الهدف الذي يعتبر الأجمل في مشواره رفقة المنتخب الوطني.

وصرح كريم مطمور، في هذا الخصوص، خلال حوار لموقع “ديزاد فوت”: “سجلت هدفين في مشواري مع المنتخب الوطني”.

وأضاف: “افتتحت باب التسجيل أمام منتخب مصر (2009)، بملعب “البليدة”، وكان شعورا خاصا، بالنظر لقيمة المباراة، والمنافس، رغم أننا كنا متأكدين من قدرتنا على الفوز بتلك المواجهة”.

وتابع كريم مطمور: “ثاني هدف لي مع الخضر، كان في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام منتخب كوت ديفوار، وبالنسبة لي كان الأفضل”.

يذكر أن المنتخب الوطني، فاز على منتخب كوت ديفوار، في ربع نهائي كان 2010، بنتيجة 3-2، وحقق التأهل للدور نصف النهائي.