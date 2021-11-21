مطورون جزائريون شباب يطورون محرك البحث الاعلامي “تويتال”

قام مطورون جزائريين بتطوير محرك البحث الإعلامي “تويتال” الذي يقوم بنشر كل الأخبار المتعلقة بالجزائر من المواقع الإعلامية الجزائرية والأجنبية. كما يتيح هذا الأخير الاطلاع على الخبر من المصدر مباشرة.

وكانت شركة “رانوبيت”، المختصة في منصات الويب، قد أطلقت محرك بحث إعلامي جزائري عربي، مخصص للأخبار، التوظيف، التكوين والجرائد الإلكترونية. كما يوفر المحرك للمتصفح عناء البحث، والتنقل، حيث يجمع بين المواقع والتطبيقات الإعلامية في منصة واحدة.

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