مظاهرات إسناد للأسرى ومسيرات لتشتيت ملاحقة الأسيرين الفارين

انطلقت عدة مسيرات فلسطينية، إسنادا للأسرى الفارين من سجن جلبوع التابع للكيان الصهيوني، وتنديدا بإعادة اعتقال بعضهم، فيما اندلعت مواجهات بين الجانبين في عدة مناطق.

وخرج المئات في مظاهرات برام الله ليلة أمس، تنديدا بإعادة اعتقال الأسيرين الفلسطينيين يعقوب قادري ومحمود العارضة.

“من الحدود للحدود، علم عليهم محمود”.. مسيرة في بلدة عرابة جنوب جنين اسناداً لعائلات الأسيرين محمود العارضة ويعقوب قادري بعد إعادة اعتقال الاحتلال لهما.

وكانت مجموعات شبابية، قد أطلقت دعوات لتنظيم مسيرات حاشدة على الحواجز ونقاط التماس في الضفة الغربية، عصر اليوم، السبت، بهدف “تشتيت قوات الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الذين تحرروا من سجن جلبوع”.

وجاء في الدعوات التي تداولها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي: “نداء لحماية الأسرى المحريين، دعوات لمسيرات على نقاط التماس لتشتيت الاحتلال عن ملاحقة الأسرى الأبطال، السبت الساعة الرابعة عصرا، في كل نقاط التماس في فلسطين من بحرها لنهرها”.