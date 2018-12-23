مظاهرات السترات الصفراء تجتاح بيروت

تسببت تظاهرات “السترات الصفراء”، اليوم في لبنان، في حدوث اصطدامات بين القوى الأمنية، والمتظاهرين أمام السرايا الحكومية، وسط بيروت.

وأسفرت هذه الصدامات عن إصابة المحامي، عباس سرور ، من الحراك المدني بجروح طفيفة في رأسه.

وجاءت هذه التظاهرة، استجابة لحملة “السترات الصفراء”، والتي نظمت ضد الفساد والأوضاع المعيشية المتردية في لبنان.

وشارك في التظاهرة حوالي ألفي شخص، حسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وإنطلق المتظاهرون من ساحة الشهداء ووصلوا إلى ساحة رياض الصلح، حيث وضعت حواجز حديدية أمام السرايا الحكومية وسط بيروت.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية وأطلقوا شعارات “لا للطائفية كلنا بدنا بطاقة صحية”.