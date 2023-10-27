مظاهرات بمدن عربية وعالمية نصرة لغزة

تجددت المظاهرات المؤيدة لفلسطين اليوم الجمعة في دول عربية وعالمية.

وتأتي هذه المظاهرات ضمن زخم مؤيد لفلسطين، تنديدا بالقصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة لليوم الـ21. مخلفا آلاف الشهداء والجرحى. مع استمرار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية فجر السابع من أكتوبر الجاري. ردا على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدساته.

واحتشد متظاهرون اليوم في مدن ومناطق عدة بالأردن بينها العاصمة عمّان وإربد والعقبة. للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة ودعما للمقاومة ورفضا لجرائم الاحتلال. وطالب بعضها بإلغاء اتفاقية السلام وفتح الحدود.

وفي الضفة الغربية المحتلة، خرجت مظاهرات. منها في رام الله وطولكرم ونابلس. تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ونصرة للمقاومة في مواجهة الاحتلال، وفق منصات فلسطينية

كما تجمع مئات المتظاهرين بمحافظة مأرب اليمنية بعد أداء صلاة الجمعة. في مظاهرات لدعم فلسطين ورفض العدوان الإسرائيلي وارتكابه المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة.

كما تظاهر محتجون في مسيرة مؤيدة للفلسطينيين في مدينة سورابايا الإندونيسية. تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف وسط حصار خانق.

كما نظم ناشطون وقفة تضامنية لمناصرة غزة في العاصمة البريطاينة لندن. وتنديدا بالقصف الاسرائيلي المستمر والمطالب بإغاثة أهالي القطاع المحاصر.