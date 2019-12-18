مظاهرات حاشدة ضد ترامب

بهذه العبارة “لا أحد فوق القانون”، وجّه الأمريكيون رسالة في مظاهرات حاشدة ضد الرئيس ترامب، في عشرات المدن الأمريكية.

وجاءت المظاهرات الحاشدة ليلة الثلاثاء، قبل ساعات من تصويت مجلس النواب المتوقع بعزله.

وبدأت المظاهرات بالتحرك في حدود الساعة الخامسة مساء، وذكرت مصادر أنه من المتوقع حضور ما لايقل عن 200 الف متظاهر في المسيرات.

حيث شوهد منافس ترامب الجمهوري الأول، وليام ويلد، من بين مئات المتظاهرين في مدينة بوسطن.

وجاء قرار عزله لسوء الاستخدام الواسع للسلطة ومخافة عدد من القوانين اثناء فترة حكمه التي لم تنته بعد.