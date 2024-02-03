مظاهرات حاشدة في “تل أبيب” للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وحل ملف الأسرى

وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية.
وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قتل عدد منهم من جرّاء القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.
تظاهر الآلاف من الصهاينة، مساء اليوم ، في ساحة “بيما” في “تل أبيب”، ضد حكومة الاحتلال، ورئيسها بنيامين نتنياهو، للأسبوع السابع على التوالي.
وطالب المتظاهرين بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات برلمانية وصفقة تبادل للأسرى.
وإلى جانب المظاهرات في ساحة “بيما”، تجمع المئات في المتحف عند مدخل قيساريا، للتظاهر ضد سياسة نتنياهو، وخصوصا فيما يتعلق بملف الأسرى.
كما شارك مئات الأشخاص في تظاهرة ضد الحكومة في حيفا، كما نظمت مظاهرات أخرى في “كفار سابا” وخارج معهد “وايزمان” في “رحوفوت”.
وتتزايد ضغوط عائلات الأسرى الصهاينة على حكومة نتنياهو، بهدف دفعها إلى إبرام صفقة تبادل جديدة مع المقاومة الفلسطينية.
وذلك في ظل التخوف على حياة هؤلاء الأسرى بعد أن قتل عدد منهم من جرّاء القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة.