مظاهرات حاشدة في “تل أبيب” للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو وحل ملف الأسرى

تظاهر الآلاف من الصهاينة، مساء اليوم ، في ساحة “بيما” في “تل أبيب”، ضد حكومة الاحتلال، ورئيسها بنيامين نتنياهو، للأسبوع السابع على التوالي.

وطالب المتظاهرين بإسقاط حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات برلمانية وصفقة تبادل للأسرى.

وإلى جانب المظاهرات في ساحة “بيما”، تجمع المئات في المتحف عند مدخل قيساريا، للتظاهر ضد سياسة نتنياهو، وخصوصا فيما يتعلق بملف الأسرى.

كما شارك مئات الأشخاص في تظاهرة ضد الحكومة في حيفا، كما نظمت مظاهرات أخرى في “كفار سابا” وخارج معهد “وايزمان” في “رحوفوت”.