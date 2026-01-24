مظاهرات حاشدة في فنزويلا تطالب بالإفراج عن مادورو

خرج آلاف المتظاهرين في فنزويلا، الجمعة، للمطالبة بالإفراج عن الرئيس الفنزويلي المعتقل في الولايات المتحدة نيكولاس مادورو.

واعتبر المتظاهرون احتجاز الرئيس الفنزويلي مجحف ومخالف للقانون، حيث رفع المحتشدون وسط العاصمة كاراكاس. لافتة ضخمة كُتب عليها “نريد عودتهما”، في إشارة إلى مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

واستنكر المتظاهرون -بالتزامن مع ذكرى سقوط الدكتاتورية العسكرية عام 1958- مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. للسيطرة على نفط فنزويلا، مؤكدين ملكية بلادهم للنفط، وأن على الولايات المتحدة أن تدفع ثمنه بشكل عادل.

وخلال التظاهرة، قال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو، في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، “إن أعظم انتصار لنا هذه الأيام سيتمثل في عودة الرئيس مادورو وسيليا”.

كما أكد أن الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريغيز، التي سعت إلى تقارب مع إدارة ترمب، تحظى بدعم كامل من الحزب الحاكم “من أجل المضي قدما”.

