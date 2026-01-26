مظاهرات في باريس بعد مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا

خرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الفرنسية باريس، للإحتجاج على مقتل المهاجر الموريتاني الحسن ديارا.

وقُتل المهاجر الموريتاني، أثناء عملية احتجازه بالعنف من قبل الشرطة الفرنسية في 14 جانفي الجاري.

وردد المتظاهرون هتافات منها “الشرطة تقتلنا” ورفعوا لافتات تطالب بـ”العدالة”. وسط صمت رسمي وتعتيم إعلامي كبير من وسائل الإعلام الفرنسية.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو تظهر شرطيا يوجه لكمات إلى الضحية الممدد أرضا الذي فقد وعيه دون أية محاولة لإسعافه. بينما وقف عنصر أمني آخر دون تدخل، في مشاهد زادت من حدة الاحتقان.