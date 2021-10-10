مظاهرات في تونس رفضا لقرارات قيس السعيد

شارك اليوم الأحد مئات من التونسيين في مظاهرات بالعاصمة، تنديدا على قرارات الرئيس قيس السعيد، المتمثلة في تعليق أشغال البرلمان ورفع الحصانة على النواب.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، أن عدد المحتجين بلغ 3500 إلى غاية الساعة الـ11 صباحا. وتوزع المحتجون على كل من شارع محمد الخامس وجون جوراس وشارع الحبيب بورقيبة.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالإجراءات الاستثنائية التي قررها قيس سعيد يوم 25جويلية بخصوص تعليقأشغال البرلمان ورفع الحصانة على النواب .داعين رئيس الدولة إلى ضرورة العمل بالدستور وإيقاف ما أسموه عملية الانقلاب على الشرعية.

ويشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضوراً مكثفاً لقوات الأمن وأغلقت كل المنافذ المؤدية إلى الشارع الرئيسي وطوقت المداخل الرئيسية للعاصمة.

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