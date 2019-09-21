مظاهرات مليونية حول العالم للمطالبة بمكافحة التغير المناخي

انطلقت اليوم السبت، مظاهرات مليونية، في 163 دولة عبر العالم، لمطالبة الحكومات، بإتخاذ اجراءات سريعة، لمكافحة تغير المناخ.

وحسب موقع “حلب”، تم تنظيم أكثر من 5800 مظاهرة، في 163 دولة، اليوم، من أجل المناخ.

وجاء في بيان لمنظمي المظاهرات: “إن 73 نقابة و820 منظمة مدنية ايدت هذه المظاهرات، وأنضم إليهم 3 آلاف شركة، و3700 موقع عبر شبكات التواصل”.

وأضاف ذات البيان، أن عدد المشاركين في المظاهرات، بلغ 4 ملايين شخص، منهم 40 ألف بفرنسا، و2600 في أوكرانيا، و5 آلاف في جنوب إفريقيا.

بالإضافة إلى 10 آلاف في تركيا، و5 آلاف في اليابان، و430 ألف في استراليا، و100 ألف في لندن، و250 ألف في نيويورك، و1.4 مليون في ألمانيا.

وحسب “وكالة الصحافة الفرنسية AFP”، اطلق نشطاء في مختلف أنحاء آسيا، حملة تنظيف، بمناسبةاليوم العالمي لتنظيف الأرض.

وتهدف المظاهرات، إلى لفت الإنتباه إلى التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، وذلك قبيل انعقاد القمة الأممية حول المناخ بنيويورك، في 23 سبتمبر الجاري.