مظاهرات 11 ديسمبر: تسمية مؤسسة تصليح وصيانة العتاد بالرويبة باسم المجاهد “العربي رشيد”

بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والستين (65) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960 الخالدة، أشرفت وزارة الدفاع الوطني على مراسم رسمية لتسمية مؤسسة تصليح وصيانة العتاد بالرويبة التابعة للناحية العسكرية الأولى. باسم المجاهد “العربي رشيد”، تكريمًا لمسيرته النضالية ودوره في الثورة التحريرية المجيدة.

وجرت مراسم التسمية تحت إشراف اللواء، المدير المركزي للعتاد بوزارة الدفاع الوطني، وبحضور إطارات وإطارات سامية في القطاع. إلى جانب ممثلين عن الأسرة الثورية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الجيش الوطني الشعبي على ترسيخ قيم الذاكرة الوطنية. وربط الأجيال الحالية بتاريخ بلادهم، فضلًا عن الاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدّمها المجاهدون إبان ثورة التحرير.