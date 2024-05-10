مظهر جديد واستخدام أكثر سهولة.. واتساب يكشف عن واجهته الجديدة

قدمت Meta Messaging نظام ألوان جديدًا وتغييرات أخرى من خلال التحديث.

إذا كنت تستخدم Whatsapp، فربما لاحظت تغييرًا في الألوان في تطبيق Meta.

وأعلنت خدمة المراسلة رسميًا الخميس 9 ماي، عن نشر تحديثات لمنحها “مظهرًا جديدًا. مع إبقائها سهلة الاستخدام”.

وقال إيديت يانيف، رئيس تصميم Whatsapp، في مقال بالمدونة: “على مر السنين. ركزنا بشكل أساسي على إضافة ميزات إلى التطبيق. ومع نمو المنتج في الميزات، كان يجب أن يتطور التصميم أيضًا”.

ومع هذه التحديثات، يركز تطبيق Whatsapp بشكل أكبر على اللون الأخضر على نظامي التشغيل iOS وAndroid.

وقال إيديت يانيف: “لقد أخذنا في الاعتبار أكثر من 35 تكرارًا مختلفًا للألوان. لتتماشى في النهاية مع اللون الأخضر المميز لتطبيق WhatsApp. واختيار لوحة تسمح بمجموعات ألوان متناغمة في جميع أنحاء التطبيق”.

بشكل ملموس، على iPhone، تغيرت شارات أو أزرار الإشعارات من الأزرق إلى الأخضر. لقد ظهرت بالفعل باللون الأخضر على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، ولكن بظل مختلف.

وبناءً على طلب المستخدمين، قام تطبيق Whatsapp أيضًا “بتعتيم وضعه المظلم بدرجة واحدة”.

وأوضح إيديت يانيف: “لقد ركزنا على التباين العالي والألوان الأعمق. لتقليل إجهاد العين في البيئات منخفضة الإضاءة”. مضيفًا أن هذا يساعد أيضًا في تحسين إمكانية القراءة.

أخيرًا، قام التطبيق بتحديث أيقوناته لأسلوب أكثر تقريبًا وإضافة رسوم متحركة جديدة “لإضفاء طابع جمالي أكثر مرحًا”.