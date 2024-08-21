معادسي :”جاهزون لدورة لوناف ونسعى للتأهل إلى رابطة الأبطال”

أكد نذير معادسي مدرب فتيات نادي أقبو جاهزية لاعبات الفريق للتألق في دورة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم “لوناف” للسيدات.

وقال نذير معادسي في تصريح للموقع الرسمي لـ “الفاف” اليوم الأربعاء “قمنا بعمل كبير، لأول تجربة لنا في الدورة المؤهلة إلى منافسة الإفريقية، حافظنا على عدد من اللاعبات واستقدمنا الأفضل من البطولة، سنعمل من اجل التأهل”.

كما أضاف معادسي “الاتحادية ساعدتنا كثيرا، سواء في تربص تيكجدة أو ملحق تشاكر، كل الظروف مواتية للتألق”.

و من المنتظر، أن تجري المنافسة بالجزائر من 24 إلى 30 أوت والمؤهلة إلى منافسة رابطة أبطال إفريقيا للسيدات 2024.

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